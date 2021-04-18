Умер Мяликгулы Бердымухамедов, отец президента Туркмении

В возрасте 89 лет скончался Мяликгулы Бердымухамедов, отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Причина смерти неизвестна. Об этом сообщило Государственное информационное агентство страны.

Сообщается, что в советское время Мяликгулы работал в МВД и занимал различные должности в Дашгоузе, Мары и Ашхабаде. В 1982 году он ушел в отставку, после чего долгое время преподавал и работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук и управлении образования Ашхабада.

Его имя присвоили столичной воинской части №1001, а также жилому комплексу Чоганлы министерства внутренних дел столичного этрапа Багтыярлык.

Напомним, 9 апреля в возрасте 99 лет из жизни ушел принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, всего лишь два месяца не дожил до 100 лет, с Елизаветой он был в браке 73 года. У королевской семьи четверо детей.