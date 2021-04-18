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Политика18 апреля 2021 21:52

США одобрили решение Чехии выслать российских дипломатов

Представитель Госдепа заявил, что Соединенные Штаты должны решительно отвечать на действия России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что США поддерживают решение чешских властей выслать российских дипломатов из страны.

- США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров, — гласит опубликованное в Twitter заявление Прайса.

Напомним, 17 апреля чешские власти сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов, случившегося ещё в 2014 году. Местные спецслужбы считают, что за происшествием якобы стоит военная разведка России. По мнению властей Чехии, российские спецслужбы организовали серию взрывов на местах хранения военной техники и амуниции в деревне Врбетице, которая произошла в октябре-декабре 2014 году.