В Египте уточнили число погибших при сходе поезда с рельсов

В Минздраве Египта уточнили количество погибших при сходе поезда с рельсов Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Египта уточнило число погибших и пострадавших при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия к северу от Каира.

- Министерство здравоохранения объявляет о гибели в крушении поезда (Каир – Эль-Мансура) 11 человек, 98 получили ранения, — гласит сообщение египетского Минздрава.

По информации управления железных дорог Египта, с рельсов сошли и перевернулись четыре вагона.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в египетской провинции Калюбия поезд сошел с рельсов. Тогда сообщалось о 109 пострадавших. Также было известно о восьми погибших. Известно, что причиной происшествие стало значительное превышение скорости.

Также 15 апреля в провинции Шаркия на севере Египта 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов. Состав ехал из города эз-Заказик в египетскую столицу Каир, состав сошел с рельсов рядом со станцией города Минья эль-Камх. Отмечается, что авария произошла из-за того, что на одном пути в разных направлениях двигались два состава.