Премьер Чехии заявил, что Росатом не допустят к тендеру на достройку АЭС "Дукованы"

Чешский премьер-министр считает, что Росатом не допустят к тендеру на достройку АЭС "Дукованы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, чешские власти не допустят российскую госкорпорацию "Росатом" к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны.

- Я думаю, что (Росатом к тендеру) не должен быть допущен. Предполагаю, что правительство так это и решит, — заявил Бабиш в эфире Чешского телевидения.

Ранее аналогичное мнение выразил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, связав это с выяснением обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году.

Напомним, 17 апреля чешские власти сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов, случившегося ещё в 2014 году. Местные спецслужбы считают, что за происшествием якобы стоит военная разведка России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявлениями Чехии о высылке российских дипломатов Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся государственном перевороте в Белоруссии. Она отметила, что своими действиями чешские власти подтвердили отсутствие собственной линии поведения на международной арене и в отношениях с Россией.