Греция до 26 апреля продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греческие власти на неделю – до 26 апреля – продлили разрешение на въезд в республику до четырех тысяч граждан России в неделю. Такое решение семи министерств было принято вечером в воскресенье, 18 апреля, и опубликовано в официальной «Газете правительства».

В документе отмечается, что решение правительства Греции о въезде россиян на прежних условиях продлено до 06:00 по местному времени (07:00 мск) 26 апреля 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально греческие власти решили открыть границу для россиян на две ближайшие недели 7 сентября, однако в страну могли прилететь не более 500 наших соотечественников в неделю. С тех пор это решение регулярно продлевалось, а с 22 марта этот лимит увеличили до четырех тысяч.

При этом у въезжающих должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус и ваучер на отель или другой документ, в котором определено временное место жительства российского туриста в Греции. Самолеты из России принимают три греческих аэропорта – в Афинах, Салониках и Ираклионе.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью «Комсомольской правде» пообещал, что с 14 мая страна отменит лимит на число въезжающих туристов со всего мира, в том числе и россиян.