Bloomberg: Накопленные за пандемию запасы нефти почти исчерпаны

Накопленные за время пандемии запасы нефти почти исчерпаны Фото: REUTERS

Накопленные за время пандемии коронавируса из-за падения спроса на топливо запасы нефти почти исчерпаны. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) и экспертов Citigroup за февраль, в мировых хранилищах осталось менее одной пятой части сырья, сэкономленного за период кризиса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе.

Если в середине 2020 года в хранилищах по всему миру накопилось на 249 миллионов баррелей нефти больше, чем обычно в последние несколько лет, то в феврале 2021 года этот объем снизился до 57 миллионов баррелей.

По словам специалиста, «коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет», а те «избыточные запасы», которые накопились за пандемию, «сейчас находятся в основном в Китае». Причем, как отметила аналитик Citi, Поднебесная «продолжает создавать свой постоянный запас топлива».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв сказал, что запасов нефти в России хватит на 58 лет.