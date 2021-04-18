В посольстве Чехии в Москве после высылки 20 сотрудников останутся пять дипломатов

Посольство Чехии в Москве Фото: REUTERS

После того, как объявленные Россией персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве уедут домой, в штате дипмиссии республики останутся пять дипломатов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил журналистам руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

При этом он выразил недоумение по поводу того, что российская сторона решила выслать на два сотрудника больше, чем чешская, и дала им меньше времени на сборы. Йиндрак отметил, что посланникам Праги предоставили всего сутки (24 часа) на то, чтобы покинуть нашу страну, тогда как Чехия дала на это российским дипломатам двое суток (48 часов).

Он также добавил, что в Москве останется глава чешской дипмиссии Витезслав Пивонька, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что решением выслать 18 наших дипломатов власти Чехии подтвердили, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высылка российских дипломатов из Чехии: вместо того, чтобы получить «Спутник-V», из Праги решили выгнать «русских шпионов»

Вы не поверите, но в чешском правительстве считают, что еще в 2014 году агенты ГРУ организовали аж два взрыва на складе боеприпасов в Врбетице (подробности).