Жертвами стрельбы в Техасе стали три человека

На месте стрельбы в Остине работает полиция Фото: REUTERS

В воскресенье, 18 апреля, неизвестный устроил стрельбу на окраине американского города Остин, в результате были убиты три человека, передает агентство Reuters со ссылкой на местных правоохранителей и службу «Скорой помощи».

По подозрению в стрельбе на перекрестке пока никто не задержан. Полиция на данный момент еще не знает, кто именно стрелял, мотивы злоумышленника тоже неизвестны. Между тем, в заявлении городских стражей порядка говорится, что преступление, скорее всего, носит бытовой характер, и хотя стрелок все еще на свободе, опасности для населения Остина нет.

Со своей стороны, в службе «Скорой помощи» сообщили, что погибли три человека, больше никто не пострадал.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США, в том числе и в Техасе, – не редкость. Например, в результате стрельбы в городе Брайан несколько дней назад погиб один человек, еще пятеро пострадали – четверо доставлены в больницу с серьезными огнестрельными ранениями, еще один был госпитализирован после инцидента с приступом астмы.