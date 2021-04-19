Глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплое лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лето в этом году, по предварительным прогнозам, на большей части России будет теплым, однако пока сложно сказать, ранним или поздним. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Да, лето ожидается теплым. Но это не тот уверенный прогноз, который мы даем, например, на пять дней», - уточнил он, отметив, что «это «да» неуверенное», синоптики будут «уточнять и детализировать прогноз».

Как пояснил Роман Вильфанд, «в каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет».

«Есть понятие «естественный синоптический сезон», но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось», - приводит его слова ТАСС.

Глава Гидрометцентра также рассказал, что метеорологи делят лето на две половины, и обычно первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая – в конце июня или начале июля.

«Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели», - отметил Роман Вильфанд.