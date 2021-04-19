Трамп раскритиковал идею Байдена вывести войска США из Афганистана до 11 сентября

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал идею своего преемника на посту президента США Джозефа Байдена завершить вывод войск из Афганистана к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, которые положили начало афганской и иракской военных кампаний НАТО, сообщает издание Newsweek.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября как дату для вывода наших войск из Афганистана», - говорится в заявлении Трампа.

По мнению республиканца, существуют как минимум «две причины», по которым решение новой администрации неправильное: во-первых, «США могут и должны покинуть Афганистан раньше», поскольку американские солдаты находились там слишком долго. А во-вторых, как отметил Трамп, «11 сентября – это дата, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями» для Америки, и граждане страны должны помнить этот день в знак уважения к жертвам терактов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду, 14 апреля, Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Вскоре после этого в НАТО тоже заявили, что начнут вывод своих сил с 1 мая. Между тем, в заключенном предыдущей вашингтонской администрацией соглашении с талибами* указано, что все иностранные войска должны покинуть афганскую территорию уже 1 мая.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.