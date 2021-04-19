12 европейских ФК создадут футбольную Суперлигу

12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир Фото: REUTERS

Дюжина ведущих футбольных клубов договорились создать новый турнир – Суперлигу. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на пресс-релиз организации.

«12 ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели», - говорится в пресс-релизе.

Как уточняет AFP, в число клубов-основателей вошли британские команды «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», три испанских клуба – «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Отмечается, что еще три команды из европейских стран присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого запланирован на ближайшее время.

Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также организаторы чемпионатов этих стран уже выступили с осуждением создания Суперлиги. Они заявили, что клубы, которые приняли участие в основании турнира будут исключены из состава участников других соревнований – как национальных, так и турниров под эгидой УЕФА.