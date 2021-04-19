Bloomberg: Из-за сокращения запасов нефти она может подорожать до 74 долларов за баррель

Накопленные за время пандемии запасы нефти почти исчерпаны Фото: REUTERS

В связи с тем, что накопленные за время пандемии коронавируса из-за падения спроса на топливо запасы нефти почти исчерпаны, стоимость «черного золота» во второй половине 2021 года может вырасти до 74 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Bloomberg сообщило, что в мировых хранилищах осталось менее одной пятой части сырья, сэкономленного за период кризиса. По словам аналитика Citi по рынку сырья Эда Морзе, к середине 2020 года в хранилищах по всему миру накопилось на 249 миллионов баррелей нефти больше, чем обычно в последние несколько лет, однако уже в феврале 2021 года этот объем снизился до 57 миллионов баррелей.

Причем, как отметила эксперт, большинство накопившихся за пандемию «избыточных запасов», на сегодняшний день «находятся, в основном, в Китае», который «продолжает создавать свой постоянный запас топлива».