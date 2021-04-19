Пушков посоветовал Британии сэкономить на отправке кораблей в Черное море

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя планы Великобритании «в знак поддержки» Украины отправить в Черное море два своих корабля, посоветовал британскому премьеру воздержаться от такого шага, а заодно сэкономить деньги.

Российский сенатор в своем Telegram-канале привел результаты опроса читателей газеты Daily Mail, который показал, что большинство британцев (73% опрошенных) скептически относятся к попыткам Лондона «поддержать Украину против России», и только 24% выступили за то, чтобы Британия вмешалась в ситуацию.

«И это при мощнейшей антироссийской пропаганде! Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег», - отметил Пушков.

Поэтому, считает политик, «Джонсону лучше сэкономить на отправке двух военных кораблей в Черное море «в знак поддержки Украины».

«Дело бесполезное, ничем он ее не поддержит, два корабля ничего не решают. Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Times со ссылкой на источники в королевских ВМС сообщила, что в мае Великобритания отправит в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Отмечалось, что такое решение было принято после того, как США отменили отправку двух своих эсминцев в регион.