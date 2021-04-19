Минфин предложил отложить передачу регионам доходов с акцизов на бензин

В России сдвинули сроки полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла Фото: Иван МАКЕЕВ

В России решили сдвинуть сроки полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла. С таким предложением выступил Минфин, ведомство уже подготовило законопроект, который предусматривает, что средства, которые должны были начать поступать в местные бюджеты с 2024 года, в полном объеме придут в субъекты страны только к 2030 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, с текстом которого ознакомилась редакция. Депутаты Госдумы предполагают, что министерство финансов решило сдвинуть сроки передачи «бензиновых денег», чтобы пополнить пострадавший из-за пандемии коронавируса федеральный бюджет.

В Минфине заверили, что такая мера к подорожанию автомобильного топлива не приведет поскольку, как объяснили изданию представители ведомства, «законопроект не предполагает увеличения акцизов».

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