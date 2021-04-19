Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги Фото: REUTERS

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания нового турнира – европейской Суперлиги отдельными клубами.

«ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур», - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что Федерация «всегда выступает за единство в мировом футболе». В связи с разгоревшимися вокруг этой новости спорами ФИФА призвала «все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры».

«ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола»,- цитирует заявление организации ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 12 ведущих футбольных клубов Европы договорились создать новый турнир. В число клубов-основателей европейской Суперлиги вошли британские, испанские и итальянские команды.