Стрельба в Чикаго: погиб ребенок, ранен мужчина

Неизвестный открыл огонь в ресторане McDonald's в Чикаго Фото: REUTERS

Неизвестный открыл огонь в ресторане быстрого питания McDonald's в американском городе Чикаго (штат Иллинойс). В результате погиб ребенок – семилетняя девочка, еще один человек, взрослый мужчина, доставлен в больницу с серьезными ранениями, передает местная газета Chicago Tribune со ссылкой на городскую полицию.

По данным стражей порядка, во время стрельбы девочка вместе с мужчиной находилась в машине, припаркованной возле заведения. Оба получили тяжелые огнестрельные ранения и были госпитализированы. Позже ребенок скончался в больнице, а за жизнь второго пострадавшего, которому 29 лет, борются врачи.

По подозрению в стрельбе пока никто не задержан, на месте преступления работают сотрудники полиции. Причины стрельбы выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот же день произошла стрельба в другом городе США – в Остине, штат Техас. Преступник убил трех человек и скрылся. Правоохранители уже установили личность подозреваемого и ведут его поиск.