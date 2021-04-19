В Мьянме задержали японского журналиста, который освещал протесты

Протесты в Мьянме не стихают с начала февраля Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Мьянмы задержали японского журналиста Юки Китадзуми, который в последнее время проживал в городе Янгон и освещал протесты против государственного переворота в стране, передает агентство Kyodo.

По данным издания, 45-летний японец был задержан накануне возле своего дома в Янгоне, в его жилище прошли обыски. Японские дипломаты пока безуспешно пытаются выяснить, где находится их соотечественник. Мобильный телефон Китадзуми отключен.

Уточняется, что корреспондент ранее работал в газете Nikkei, а потом уехал в Мьянму и перешел на удаленный режим работы, передавал информацию о протестных митингах в несколько японских СМИ. Ранее в феврале его уже задерживали мьянманские правоохранители, но тогда японца почти сразу отпустили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. С тех пор в стране не стихают народные протесты.