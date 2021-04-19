Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм19 апреля 2021 5:28

Самолет авиакомпании Azur air доставил на Кубу более 500 туристов из России

Это первая группа россиян, прибывших на кубинский курорт Варадеро после его открытия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)
Кубинский курорт Варадеро начал принимать первых туристов из России

Кубинский курорт Варадеро начал принимать первых туристов из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 18 февраля, в аэропорту кубинского города Варадеро приземлился самолет авиакомпании Azur air, на борту которого на Остров Свободы прибыли более 500 туристов из России. Это первая группа россиян, прибывших на кубинский курорт с тех пор, как Варадеро снова стал принимать отдыхающих после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.

«Мы рады сообщить о прибытии наших российских клиентов в Варадеро рейсом авиакомпании Azur air. После нескольких месяцев перерыва мы снова вместе. Куба является безопасным направлением, и мы гарантируем соблюдение санитарных правил», - рассказали представители кубинского министерства туризма.

Отмечается, что на сегодняшний день в Варадеро еще закрыта большая часть отелей, работают только 16 из 52 местных гостиниц, однако власти провинции Матансас пообещали открыть остальные по мере роста спроса на туры.

«Курорт готов к приему гостей, его сильная сторона в том, что многие работники владеют русским языком», - приводит ТАСС слова представителя туристического ведомства.

Туризм: Страны и курорты