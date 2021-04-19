Самолет авиакомпании Azur air доставил на Кубу более 500 туристов из России

Кубинский курорт Варадеро начал принимать первых туристов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 18 февраля, в аэропорту кубинского города Варадеро приземлился самолет авиакомпании Azur air, на борту которого на Остров Свободы прибыли более 500 туристов из России. Это первая группа россиян, прибывших на кубинский курорт с тех пор, как Варадеро снова стал принимать отдыхающих после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.

«Мы рады сообщить о прибытии наших российских клиентов в Варадеро рейсом авиакомпании Azur air. После нескольких месяцев перерыва мы снова вместе. Куба является безопасным направлением, и мы гарантируем соблюдение санитарных правил», - рассказали представители кубинского министерства туризма.

Отмечается, что на сегодняшний день в Варадеро еще закрыта большая часть отелей, работают только 16 из 52 местных гостиниц, однако власти провинции Матансас пообещали открыть остальные по мере роста спроса на туры.

«Курорт готов к приему гостей, его сильная сторона в том, что многие работники владеют русским языком», - приводит ТАСС слова представителя туристического ведомства.