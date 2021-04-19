В Колумбии спасатели достали из шахты тела 11 погибших горняков

Авария на шахте в Колумбии произошла из-за схода оползня Фото: REUTERS

Только спустя почти месяц колумбийским спасателям удалось отыскать и извлечь из-под земли тела 11 рабочих, которые еще 26 марта оказались заблокированными в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части страны. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщила пресс-служба Национального горнодобывающего агентства на своей официальной странице в Twitter.

«Мы сожалеем о гибели одиннадцати молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте», - говорится в сообщении.

Глава ведомства Хуан Мигель Дуран выразил соболезнования родным и семьям погибших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авария на колумбийской шахте, расположенной в городе Неира в центральном департаменте Кальдас, произошла из-за схода оползня. Тогда сообщалось, что заблокированными под землей оказались не менее 15 горняков. С тек пор продолжалась поисковая операция.