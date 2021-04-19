Глава Гидрометцентра предупредил москвичей о дожде со снегом

Гидрометцентр предупредил о мокром снеге в Москве в первой половине недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в Москве ожидаются дожди со снегом. Всего за два дня в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков – от семи до 18 миллиметров. Об этом в понедельник утром предупредил горожан научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что снег в апреле – явление вполне обычное.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона», - рассказал он в беседе с ТАСС.

Глава Гидрометцентра отметил, что метеорологи в понедельник днем уточнят свои расчеты количества ожидаемых осадков. По его словам, мокрому снегу удивляться не стоит, напротив: «Очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега».

«Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: «Теперь больше не будет же снега?». Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно», - подчеркнул Роман Вильфанд, добавив, что заморозков на этой неделе не ожидается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что лето в этом году, по предварительным прогнозам, на большей части России будет теплым, однако пока сложно сказать, ранним или поздним.