Премьер Японии рассказал о визите в США и доверительных отношениях с Байденом

Премьер Японии Ёсихидэ Суга стал первым иностранным лидером, который лично встретился с новым президентом США Джо Байденом Фото: REUTERS

Японский премьер Ёсихидэ Суга, который на прошлой неделе посетил Вашингтон с визитом, заявил, что его поездка в американскую столицу помогла установить доверительные отношения с новым главой Белого дома Джо Байденом.

«Что касается результатов моего визита в США, то они все изложены в совместном заявлении. От себя хотел бы добавить, что с президентом Байденом мы смогли построить доверительные отношения», - сказал Ёсихидэ Суга журналистам на пресс-конференции в понедельник, 19 апреля.

Стоит отметить, что премьер-министр Японии стал первым зарубежным лидером, лично встретившимся с демократом после его вступления в должность президента США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время визита главы японского правительства в Вашингтон американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать страну Восходящего Солнца в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, применяя для этого все доступные средства, в том числе ядерное оружие, а также помочь Токио в территориальном споре с Китаем.