Последние новости на утро 19 апреля 2021: МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

«КП» – о последних новостях на утро 19 апреля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 19 апреля 2021 года. В ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решением выслать 18 наших дипломатов власти Чехии подтвердили, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией.

Руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак позже сообщил, что после того, как высланные из России сотрудники посольства уедут домой, в штате дипмиссии республики в Москве останутся пять дипломатов, в том числе и чешский посол Витезслав Пивонька. Он также выразил недоумение по поводу того, что российская сторона решила выслать на два сотрудника больше, чем чешская, и дала им меньше времени на сборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высылка российских дипломатов из Чехии: вместо того, чтобы получить «Спутник-V», из Праги решили выгнать «русских шпионов»

Вы не поверите, но в чешском правительстве считают, что еще в 2014 году агенты ГРУ организовали аж два взрыва на складе боеприпасов в Врбетице (подробности).