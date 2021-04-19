Последние новости на утро 19 апреля 2021: МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

«КП» – о последних новостях на утро 19 апреля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 19 апреля 2021 года. В ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решением выслать 18 наших дипломатов власти Чехии подтвердили, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией.

Руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак позже сообщил, что после того, как высланные из России сотрудники посольства уедут домой, в штате дипмиссии республики в Москве останутся пять дипломатов, в том числе и чешский посол Витезслав Пивонька. Он также выразил недоумение по поводу того, что российская сторона решила выслать на два сотрудника больше, чем чешская, и дала им меньше времени на сборы.

Сотрудники ФСБ России вместе с белорусскими коллегами предотвратили покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Заговорщики были задержаны в Москве и переданы Комитету госбезопасности соседней республики. По мнению белорусского лидера, без американских спецслужб здесь не обошлось. В госдепартаменте США отрицают причастность Штатов к заговору.

Тем временем спецкор «КП» Дмитрий Стешин разбирался, кто такие русины и почему они практически исчезли на западе Украины. Кроме того, он рассказал о «театральном безумии» в Донецке, где билеты на спектакль жители ДНР раскупили за месяц.

Известный врач-пульмонолог, академик РАН, председатель правления Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, сколько людей повторно попадают в больницы с коронавирусом после выписки, и какие «отголоски» перенесенного заболевания COVID-19 встречаются чаще всего.

В Интернете масса советов, рекомендаций, диет, программ и протоколов под магической аббревиатурой ЗОЖ. Как отличить факты от рекламы и что нужно знать, чтобы легко изменить свой образ жизни, разбиралась корреспондент «КП» Анна Кукарцева.

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