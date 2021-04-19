Они взяли космические ложки, вилки и новую высоту

Разумеется, курс подан в столь любимом детворой формате квеста. Конечно, надо срочно кого-то спасать – мир висит на волоске. Образовательная игра для школьников 3-8-х классов была подготовлена при поддержке педиатров, диетологов, гигиенистов. С их участием были записаны обучающие видеоролики на тему здорового питания. От активного участия в образовательной игре, от правильных ответов наших героев на каверзные вопросы зависит судьба шаттла, который во что бы то ни стало должен вернуться на Землю.

Ребятам предлагается узнать и запомнить суточные нормы потребления воды, почему не стоит злоупотреблять сладким, не есть на ходу, за планшетом и т.д.

«Многие привыкли воспринимать «правильное питание», как сложный процесс, полный ограничений и контроля… На самом деле, всего несколько простых правил смогут значительно повлиять на самочувствие и качество жизни. Например, тщательно жевать пищу, есть неторопливо, осознанно выбирать свежие продукты в проверенном магазине, и другие несложные привычки», — поясняет простую суть здорового питания эксперт национального исследовательского центра «Здоровое питание», профессор Олег Медведев, консультирующий ТС «Перекрёсток».

А врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян и вовсе считает, что основы «правильного питания» нужно изучать в школе отдельным предметом. По ее мнению, «понимание, как еда и пищевые привычки влияют на самочувствие, поможет снизить риски развития многих заболеваний на протяжении всей жизни».

Тем более, что, как утверждает эксперт направления биологии и медицины "Фоксфорда", врач-терапевт Анна Смоляр, расстройства пищевого поведения (РПП) встречаются в повседневности намного чаще, чем кажется, и большинство из них результат ложных установок и неверного воспитания. Поэтому и родителям неплохо было бы ознакомиться с этим интерактивным курсом на популярную тему.

Например, о важности умения делать осознанный выбор, отказавшись, от фастфуда в пользу йогурта, всем напомнил врач-педиатр, эксперт проекта «Здоровое питание от А до Я» Danone Россия, заместитель медицинского директора по педиатрии сети клиник “Lahta” Николай Комов.

Подобного рода мероприятия, в ненавязчивой и нескучной форме предлагаемые детскому вниманию, возможно, помогут со временем изменить культуру питания в стране к лучшему, а в итоге оздоровить нацию.