Опубликован рейтинг уровня жизни российских регионов

Москва заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва заняла первое место в рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. На втором месте оказалась Тюменская область, а на третьем - Ленинградская область, сообщается в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на базе данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС. Рейтинг опубликовала газета "Известия".

В список 10 регионов-лидеров социально-экономического развития также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

При этом первое место по уровню зарплат в 2020 году и по стоимости жизни заняла Магаданская область. Несколько регионов заняли разные позиции в блоках оценки экономического положения и благосостояния населения. Эксперты отметили, что показатели многих областей и краёв определили не только результаты развития, но и работа губернаторов.

Аналитики также назвали регионы-лидеры по вовлечённости жителей в малый бизнес. В Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калининградской и Нижегородской областях, а также в Москве на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 20% от всей рабочей силы.

Интегральный рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам 2020 года

(баллы, обозначающие место в рейтинге)

1. Москва 15

2. Тюменская область 17,1

3. Ленинградская область 22,8

4. Ямало-Ненецкий автономный округ 23,9

5. Московская область 24

6. Санкт-Петербург 26,3

7. Магаданская область 26,8

8. Иркутская область 28,3

9. Калужская область 29

10. Ханты-Мансийский автономный округ 29,3

11. Красноярский край 30,1

12. Чукотский автономный округ 30,1

13. Мурманская область 31,1

14. Владимирская область 31,2

15. Тульская область 31,2

16. Челябинская область 31,7

17. Воронежская область 32,3

18. Камчатский край 32,8

19. Хабаровский край 33,2

20. Свердловская область 33,7

21. Белгородская область 33,9

22. Башкирия 34,2

23. Татарстан 36,1

24. Сахалинская область 36,7

25. Рязанская область 37,3