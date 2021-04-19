Контроль над дорожными знаками предложили вернуть МВД

Правительственная комиссия одобрила поправки к закону "Об организации дорожного движения". Они предполагают возвращение Министерству внутренних дел контроля над дорожными знаками.

В проекте сказано, что власти всех уровней станут обязаны согласовывать схемы расстановки знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах с подразделениями МВД и ГИБДД, сообщает газета "Коммерсантъ". В 2013 году эта процедура была исключена из полномочий МВД. Тогда её передали местным властям.

При этом поправки не обяжут согласовывать знаки об аварийно-восстановительных работах после ЧП, об авариях, которые ограничивают движение на два дня или дольше, и о проведении на дороге массовых мероприятий, длительностью не более 24 часов.