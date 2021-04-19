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Здоровье19 апреля 2021 8:47

В Турции одобрили производство вакцины "Спутник V"

Стоимость российской вакцины в стране составит примерно 10 долларов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции разрешили производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает газета Yeni Safak cо ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

- В Турции проводились токскологические испытания (вакцины "Спутник V"), и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение. Стоимость российской вакцины в Турции составит примерно 10 долларов, - приводит газета слова Афшина Эмре Кайыпмаза.

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