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Происшествия19 апреля 2021 9:42

Горные проводники нашли в пропавших в Гималаях российских альпинистов

Ранее Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну - десятую по высоте вершину мира
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российские альпинисты пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну

Российские альпинисты пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое российских альпинистов, пропавших при восхождении в Гималаях, найдены. Их доставят в больницу в Катманду. Об этом сообщила туристическая компания Seven Summit Treks, специализирующаяся на услугах для альпинизма.

Один из горных проводников, задействованных в поисках российских альпинистов, рассказал в своём Instagram, что спортсменов нашли между третьим и четвёртым базовыми лагерями. Один из них вернулся в лагерь, а двоих доставили на вертолёт в больницу Катманду.

"Спасательная операция завершена", сообщили в компании

Фото: Instagram.com

- Со всеми темя альпинистами была потеряна связь. Двое из них уже совершали восхождения. Они были в хорошей форме, когда Шерпа видел их последний раз вечером 16-го, - сказано в сообщении.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Гималаях в районе горного массива Аннапурна на территории Непала пропали без вести российские альпинисты Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев. Они исчезли при попытке подняться на Аннапурну, высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира.

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