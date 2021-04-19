Горные проводники нашли в пропавших в Гималаях российских альпинистов

Российские альпинисты пропали без вести при попытке подняться на Аннапурну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое российских альпинистов, пропавших при восхождении в Гималаях, найдены. Их доставят в больницу в Катманду. Об этом сообщила туристическая компания Seven Summit Treks, специализирующаяся на услугах для альпинизма.

Один из горных проводников, задействованных в поисках российских альпинистов, рассказал в своём Instagram, что спортсменов нашли между третьим и четвёртым базовыми лагерями. Один из них вернулся в лагерь, а двоих доставили на вертолёт в больницу Катманду.

"Спасательная операция завершена", сообщили в компании Фото: Instagram.com

- Со всеми темя альпинистами была потеряна связь. Двое из них уже совершали восхождения. Они были в хорошей форме, когда Шерпа видел их последний раз вечером 16-го, - сказано в сообщении.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Гималаях в районе горного массива Аннапурна на территории Непала пропали без вести российские альпинисты Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев. Они исчезли при попытке подняться на Аннапурну, высотой 8091 метр - десятую по высоте вершину мира.