Весна - время покупать дачу: Почта Банк увеличил сумму кредита на загородные дома до 5 млн рублей

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С приходом весны многие задумываются о собственном доме на природе и мечтают переехать за город. Накануне летнего сезона Почта Банк подготовил для своих клиентов выгодное предложение – POS-кредит на загородный дом или другую постройку на сумму до 5 миллионов рублей. Ставка по такому кредиту будет даже ниже ипотечной - 4,9% годовых, а его срок составит до 7 лет.

Что такое POS-кредит, и почему он выгоднее ипотеки? Дело в том, что ставка в 4,9% действует при покупке дома у аккредитованных партнеров-застройщиков. У Почта-Банка таких партнеров (строительных компаний) более 3 тысяч по всей России. Кредит на быстровозводимые дома – это хорошая альтернатива ипотеке и займам наличными. Его можно получить в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат и лишних проволочек, что для клиентов, несомненно является большим плюсом. А кроме того, дом не остается в залоге, как при ипотеке. Чтобы оформить кредит, достаточно иметь при себе паспорт и номер СНИЛС. Предварительное решение клиент получает онлайн в течение минуты. И, конечно, главный плюс POS-кредита - низкая ставка, что делает его доступным для более широкого круга заемщиков, в том числе и в регионах.

Заявку на кредит можно подать на сайте Почта Банка, и там же выбрать подходящую под свои условия компанию-застройщика. А можно сразу обратиться в строительную компанию и оформить кредит через нее. Застройщик предлагает клиентам удобный проект дома и рассчитывает его стоимость, исходя из которой и определяется сумма займа. В дальнейшем строительная компания сопровождает клиента от начала строительства и до финального этапа получения ключей от дома.

У POS-кредита есть два важных условия. Одно из них – заемщику необходимо внести первоначальный взнос, не менее 10% от суммы кредита. Второе условие – нужно оформить комплексную страховку, только в этом случае ставка по кредиту будет минимальной - 4,9% годовых. Комплексная программа включает страхование дома во время строительства и после его завершения, страхование клиента от несчастных случаев и от потери дохода. Такая финансовая защита будет служить дополнительной гарантией и для банка, и для клиента. Кредит на загородный дом можно взять и без комплексного страхования, но тогда ставка по нему будет выше - 9,9% годовых.

По словам вице-президента, директора по развитию партнерской сети Почта Банка Андрея Павлова, до конца 2021 года банк рассчитывает нарастить число выдачи кредитов на загородную недвижимость более чем в 2 раза. Спрос на загородные дома резко увеличился в прошлом году, с началом пандемии COVID-19, и с тех пор неизменно растет.

- Мы видим огромный потенциал сегмента кредитования загородного строительства. В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году, - комментирует Андрей Павлов. - И в этом году эта тенденция будет только набирать обороты. В условиях пандемии многие поняли, что жить в своем доме, за городом, комфортнее и приятнее. А с переходом на дистанционный формат работы для многих отпала необходимость ездить ежедневно на работу в офис в город. Кроме того, построить свой дом намного выгоднее покупки квартиры в городе – за те же деньги вы получите жилье принципиально другой площади и комфорта.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года POS-кредиты на загородные дома составят серьезную конкуренцию ипотеке и кредитам наличными, заняв значимую долю в сегменте жилищных займов. Как показывает практика Почта Банка, ипотека пользуется большим спросом в крупных городах. В небольших населенных пунктах, где недвижимость стоит гораздо дешевле, клиенты для улучшения жилищных условий предпочитают брать кредит наличными или POS-кредит. Получить такие кредиты проще и удобнее, поэтому, уверены специалисты, у этого сегмента кредитования.