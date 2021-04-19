Школьник "ожил" по дороге в морг в Гане Фото: Wikimapia.org

Сотрудник морга в городе Болгатанга в Гане Алхасса Азааре Дэниел рассказал о ребенке, который неожиданно «ожил» по дороге в морг.

Как рассказал Дэниел, однажды его вызвали в детское отделение больницы для того, чтобы забрать тело умершего девятилетнего мальчика. Мужчина положил его на каталку и повез в морг. Однако, когда большая часть пути осталась позади, ребенок вдруг чихнул и начал кашлять.

По словам Дэниела, услышав кашель ребенка, он тут же остановился, и осторожно взял его на плечо, после чего понес обратно в отделение.

«Медсестры спрашивали, зачем я вернулся с телом, но я сразу пошел к койке, положил его туда и только потом сказал, что мальчик жив. Они были удивлены», - поделился мужчина своей историей в эфире радио Dreamz FM.

Дэниел утверждает, что в итоге мальчик поправился, и его выписали из больницы.

Напомним, ранее в Китае грудной ребенок ожил после восьми дней в могиле. Женщина, собиравшая травы на деревенском кладбище, страшно испугалась, когда услышала слабые крики, раздававшиеся из-под земли, и побежала за полицией, которая обнаружила под землей живого ребенка.