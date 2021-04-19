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Общество19 апреля 2021 10:25

В МВД назвали главное отличие электронных паспортов от бумажных

Кроме отпечатков по желанию владельца в документе будет электронная подпись
Ася КУЗНЕЦОВА
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Основным отличием электронных паспортов от обычных станет формат изготовления и содержание в документе отпечатков двух пальцев, сообщили в МВД.

В ведомстве также отметили, что по желанию владельца паспорта в ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации) будут персональные и биометрические данные его владельца.

- В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, - передаёт РИА Новости слова своего собеседника в МВД.