В России зарегистрировали первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Рапид БИО», которая является резидентом «Сколково» совместно с «Авивиром» зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления антител к коронавирусной инфекции после вакцинации.

Как передает РБК, результат подобного исследования с достоверностью в 96 процентов будет готов примерно через 15 минут. Для проведения такого нужна всего одна капля крови.

В «Сколково» отметили, что реагенты теста настроены в первую очередь под вакцинацию препаратом «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число привившихся от коронавируса в России превысило восемь миллионов.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировали три вакцины: «Спутник V», разработанный Центром имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорону», созданный Центром «Вектор» при Роспотребнадзоре и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.