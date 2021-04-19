Боррель: напряженность в отношениях ЕС и России нарастает по многим направлениям Фото: REUTERS

Напряженность в отношениях Европейского союза и Москвы нарастает по многим направлениям. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами по видеосвязи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

«В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах», - заявил представитель евродипломатии

Политик назвал крайне опасной ситуацию на границе с Украиной, и заявил, что Брюссель призывает Москву отвести свои войска от границы, а также в ходе предстоящего совещания начнет обсуждение высылки российских дипломатов из Чехии.

Напомним, ранее Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Республика заявила о намерении обсудить данный инцидент на встрече глав МИД стран-членов ЕС в понедельник, 19 апреля.