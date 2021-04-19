Умение работать в команде признано самым ценным профессиональным качеством в России

Названы качества, которые работодатели ценят в сотрудниках больше всего Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики проанализировали вакансии в российских регионах и установили, какие профессиональные качества требуются для работы чаще всего. Выяснилось, что больше всего в профессиональной среде ценится умение работать в команде. Этот навык требуется на каждой третьей профессиональной позиции.

На втором месте по популярности оказалось умение работать на компьютере. Согласно исследованию, быть «уверенными пользователями ПК» требуют 32% всех вакансий, передает RT со ссылкой на данные онлайн-университета digital-профессий Skypro.

Также отмечается, что в некоторых российских регионах большое внимание уделяется умению соискателя продавать. Предпочтение этому качеству отдают работодатели в Москве (34%), Кабардино-Балкарии (38%), Дагестане (36%), Краснодарском (34%) и Пермском (34%) краях.

Кроме того для четверти российских работодателей важна общая грамотность сотрудников. Также 22% опрошенных отмечают в списке необходимых навыков – способность вести деловые переговоры, передают «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что к концу 2021 года Минтруд намерен вернуть рынок труда к докоронавирсуным показателям. В российских регионах уже активно ведется работа по восстановлению занятости населения, передает ОТР.