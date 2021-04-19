44 российских ребёнка вернулись из Сирии

Самолет Министерства обороны РФ доставил в понедельник из Сирии в Россию еще 44 российских ребенка, сообщила Анна Кузнецова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолёт Минобороны России доставил из Сирии 44 российских ребёнка в понедельник, 19 апреля 2021 года, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

- В подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет Министерства обороны России, на борту которого в сопровождении детского омбудсмена Анны Кузнецовой находятся 44 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска, - сказано в сообщении пресс-службы омбудсмена.

С 2017 года в Россию вернулись 274 ребёнка. Из них 122 доставили из Ирака, 152 - из Сирии. Рейс сегодня, 19 апреля, стал 13-м по счету с декабря 2018 года.