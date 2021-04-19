Депутат Березин предложил выдавать многодетным семьям топливные карты с лимитом

В России хотят предоставить дополнительные льготы многодетным семьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил новый вид социальной поддержки для многодетных семей в России. По мнению депутата, этой категории россиян можно представлять топливные карты с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью. Такое предложение политик направил на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

По словам депутата, такая мера поможет предоставить многодетным родителям больше возможностей, и они смогут выбирать: пользоваться им бесплатным проездом в общественном транспорте или личным авто.

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей и включения данной инициативы в государственную программу поддержки семей с детьми», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее Госдума разрешила многодетным россиянам использовать льготный ипотечный кредит на новые цели. К примеру, достраивать на эти деньги уже начатый дом или вносить средства в качестве паевого взноса, передает ФАН.

Отметим, что претендовать на такой ипотечный заем могут семьи, в которых третий или последующий ребенок рождается в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. По данным правительства, новой льготой успели воспользоваться уже 50 тысяч семей, передает телеканал «360».