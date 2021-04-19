Володин прогнозирует новые экономические санкции против России

Вячеслав Володин считает, что ограничения введут "с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации" Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении России могут ввести санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса.

- Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране, - сообщил Володин в своём Telegram-канале.

Он также считает, что "удары будут направлены" именно по этим отраслям ради создания помех экономическому развитию России.

Володин отметил, что санкции, по его мнению, будут введены из-за развития экономики России даже во время пандемии коронавируса.

- Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне, - заключил спикер Госдумы.