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Политика19 апреля 2021 11:09

Володин прогнозирует новые экономические санкции против России

Спикер Госдумы считает, что удар попытаются нанести по экономическому развитию страны
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)
Вячеслав Володин считает, что ограничения введут "с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации"

Вячеслав Володин считает, что ограничения введут "с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении России могут ввести санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса.

- Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране, - сообщил Володин в своём Telegram-канале.

Он также считает, что "удары будут направлены" именно по этим отраслям ради создания помех экономическому развитию России.

Володин отметил, что санкции, по его мнению, будут введены из-за развития экономики России даже во время пандемии коронавируса.

- Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне, - заключил спикер Госдумы.