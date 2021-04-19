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Общество19 апреля 2021 11:35

Регионы РФ лишат права устанавливать стоимость парковки

Стоимость парковочных мест будут утверждать на федеральном уровне
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Регионы РФ лишат права устанавливать стоимость парковки

Регионы РФ лишат права устанавливать стоимость парковки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку в закон, которая лишит российские регионы права устанавливать стоимость для мест на платных парковках.

Как сообщил член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в том случае, если законопроект будет принят, методику расчета стоимости парковочных мест, а также их максимальные расценки будут утверждать только на федеральном уровне. По его словам, поправка исключает дублирование норм.

Напомним, накануне правительственная комиссия одобрила поправки к закону «Об организации дорожного движения», которая предполагают возвращение Министерству внутренних дел контроля над дорожными знаками. В проекте говорится о том, что власти всех уровней станут обязаны согласовывать схемы расстановки знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах с подразделениями МВД и ГИБДД.