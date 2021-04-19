Регионы РФ лишат права устанавливать стоимость парковки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку в закон, которая лишит российские регионы права устанавливать стоимость для мест на платных парковках.

Как сообщил член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в том случае, если законопроект будет принят, методику расчета стоимости парковочных мест, а также их максимальные расценки будут утверждать только на федеральном уровне. По его словам, поправка исключает дублирование норм.

Напомним, накануне правительственная комиссия одобрила поправки к закону «Об организации дорожного движения», которая предполагают возвращение Министерству внутренних дел контроля над дорожными знаками. В проекте говорится о том, что власти всех уровней станут обязаны согласовывать схемы расстановки знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах с подразделениями МВД и ГИБДД.