Видео посадки самолета времен Второй мировой рядом с пляжем во Флориде попало в сеть Фото: Кадр видео

В американском штате Флорида раритетный самолет TBM Avenger времен Второй мировой войны экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся. В сети появилось, где можно увидеть момент посадки лайнера.

На опубликованных кадрах видно, как самолет пролетает прямо над головами отдыхающих и садится не так далеко от них.

Как передает телеканал CNN, на борту воздушного судна находился только пилот, а сам лайнер принадлежит музею Valiant Air Command, Inc.

В музее сообщили, что пилота доставили в больницу после экстренной посадки, однако был выписан без травм. Как уточняется, с ним все в порядке, однако восстановление самолета может занять несколько лет.

«Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет … Спасибо всем за постоянную поддержку», - написали Valiant Air Command на своей странице в Facebook.

Причиной инцидента был отказ двигателя. Изначально пилот попытался добраться до ближайшего аэродрома, однако позже передумал и решил сесть на воду. В результате происшествия никто не пострадал.