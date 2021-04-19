Партии правительства Австрии договорились закупить миллион доз "Спутника V"

Себастьян Курц Фото: REUTERS

Партии коалиционного правительства Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорились закупить один миллион доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц, отметив, что Вена надеется на регистрацию препарата в Европейском Союзе для возможности его применения.

Как уточнил глава австрийского правительства применение «Спутника V» запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA», - приводит ТАСС слова австрийского канцлера, который отметил, что каждая вакцина от коронавируса помогает спасать жизни, а также обеспечивать рабочие места и «быстрее возвращаться к нормальной жизни».

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн назвал российскую вакцину «хорошей, но добавил, что допуск европейским регулятором остаётся важным для Вены.

Напомним, ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о готовности приобрести 2,5 миллион доз «Спутника V» в случае одобрения препарата в Европейском Союзе, уточнив, что власти Баварии ужи подписали предварительный контракт с местной фирмой на поставку российского препарата при ее регистрации в ЕС. Позже о сделанном предзаказе на российскую вакцину сообщил глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье.