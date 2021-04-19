Названы ароматы, которые предпочитают жители разных регионов России

В Москве любят жасмин, а во Владивостоке – море: какие ароматы предпочитают в разных регионах России Фото: Иван ВИСЛОВ

Аналитики AliExpress выяснили, какие ароматы предпочитают жители разных регионов России. Специалисты проанализировали данные о покупках жителей страны в категориях «парфюмерия», «бытовая химия», «уходовая косметика» и «ароматы для дома» за минувший 2020 год, говорится в сообщении AliExpress Россия.

Самым популярным среди ароматов в РФ стал запах розы: продукцию с ароматом этого цветка чаще всего выбирали во всех регионах страны. Исключением стали Тюмень, Омск и Новосибирск, жители которых наиболее часто заказывали товары с фруктовыми запахами, а также с ароматами лаванды и алоэ.

Помимо популярном розы, в том самых востребованных запахов вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Из фруктовых и ягодных ароматов жители России чаще всего выбирали лимон, вишню, виноград, манго или кокос. Любители цветочных запахов отдали свое предпочтение аромату ванили, мяты, ромашки, жасмина и фиалки. Самыми непопулярными запахами стал мускус, который считается природным афродизиаком.

При этом в каждом российском регионе нашелся свой аромат-лидер. Так, в Москве местные жители предпочитают запах жасмина, во Владивостоке – моря, в Екатеринбурге – ромашки. Жителям Казани больше всего нравится сандал, Красноярска – шоколад, Санкт-Петербурга – лимон, Самары – кофе, а в Сочи предпочитают свежий аромат мяты.