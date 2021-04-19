Times: Власти Великобритании введут новый закон для борьбы с "враждебными странами"

Борис Джонсон объявит о введении нового закона, воспользовавшись речью королевы, назначенной на 11 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании намерено ввести новый закон, по которому все, кто работает в стране от имени иностранных правительств, будут должны зарегистрировать своё присутствие в стране. Невыполнение закона будет считаться уголовным преступлением и повлечёт судебное преследование, а также депортацию. Газета Times сообщает, что таким образом власти хотят защитить Великобританию от "враждебных государств".

Издание также отмечает, что премьер-министр Борис Джонсон намерен объявить о введении нового закона 11 мая 2021 года во время речи королевы Елизаветы II. Джонсон отметил, что такое нововведение стало необходимым "на фоне растущей озабоченности по поводу действий России и Китая".