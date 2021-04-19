МВД призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство внутренних дел России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и от посещения площадей и улиц, заявленных как места проведения подобных мероприятий. Об этом в понедельник, 19 апреля, говорится на официальном сайте МВД.

Полиция сообщила, что в некоторых социальных сетях, мессенджерах и интернет-ресурсах распространяются сообщения о запланированных несогласованных акциях в регионах России. Представители ведомства напомнили, что в стране продолжают действовать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, а также запрещено проведение публичных мероприятий рядом со зданиями органов власти и экстренных оперативных служб.

- Призываем граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. Из-за массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом. Также не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, которые хотят нарушить общественный порядок, - говорится в сообщении.

МВД призвало россиян не подвергать угрозе свое здоровье и безопасность и предостеречь от участия в незаконных демонстрациях своих родных и близких, в особенности подростков и детей.

Отмечается, что российские правоохранительные органы не допустят дестабилизации обстановки и предпримут меры для поддержания правопорядка в субъектах. Агрессивные действия участников подобных акций и попытки спровоцировать столкновения со стражами правопорядка будут расцениваться как угроза общественной безопасности и пресекаться по закону.