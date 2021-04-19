Пять человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана Фото: REUTERS

Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Шривпорт в штате Луизиана. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек.

Как передает телеканал KSLA News, инцидент произошел в 21:02 в воскресенье, 18 апреля (19 апреля в 05:02 по московскому времени). Все раненые были доставлены в больницу. Информации о погибших не поступало.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Нападавшего разыскивают.

Как писал сайт kp.ru, в этот же день неизвестный открыл стрельбу в американском в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. В результате погиб ребенок – семилетняя девочка, еще один человек, взрослый мужчина, доставлен в больницу с серьезными ранениями. Ранее неизвестный открыл огонь по людям на окраине города Остин в штате Техас. Жертвами стрельбы стали три человека.