МИД РФ: прием россиян на работу в американское посольство - элемент вербовочной работы США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прием Вашингтоном россиян на работу в американское посольство является элементом вербовочной работы. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел России, отметив, что больше такой важности у Штатов не будет.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американское посольство в Москве больше не сможет нанимать на работу россиян, такой же возможности лишилось и посольство Чехии в России.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице.

В МИД РФ указали на то, что такой «враждебный шаг» является продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы, отметив также и «американский след» в этих действиях. Как считают в российском ведомстве, в стремлении угодить Вашингтону на фоне принятых накануне американских санкций чешские власти «даже превзошли своих заокеанских хозяев».