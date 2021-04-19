Россияне назвали самые грамотные профессии

Россияне считают учителей, юристов и журналистов грамотнее представителей других профессий, сообщается в результатах исследования "Ромир". 70% россиян заявили, что лучше других правила русского языка соблюдают учителя. 52% опрошенных назвали самыми осведомлёнными в грамматике и правописании юристов, а 44% - журналистов.

Четвёртое место в рейтинге заняли врачи (42%), пятое - инженеры (32%), а шестое - экономисты (29%). 23% россиян считают самыми грамотными специалистов ИТ-отрасли, 20% проголосовали за банковских сотрудников, а 17% - за госслужащих, сообщает РИА Новости.