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Политика19 апреля 2021 13:43

Захарова назвала абсурдным предлог для высылки российских дипломатов из Чехии

Представитель МИД РФ отметила, что обвинения Чехии в адрес России были состряпаны на скорую руку
Ксения АНУФРИЕВА
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Захарова назвала абсурдным предлог для высылки российских дипломатов из Чехии

Захарова назвала абсурдным предлог для высылки российских дипломатов из Чехии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обвинения Чехии в адрес России были состряпаны на скорую руку, а предлог для высылки из страны российский дипломатов является карикатурным и абсурдным. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Эта карикатура, которую предъявили официальные лица Чехии, всех непосредственных участников этого мейнстрима устроила в качестве готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд и дикость. Получается, мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для обвинений, - отметила представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу премьер Чехии заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого министр иностранных дел Чехии заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию Россию в течение 24 часов. В российском МИД подчеркнули, что заявления о причастности спецслужб РФ к взрыву являются абсурдными, голословными и надуманными.